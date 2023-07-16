"Вагнеровцы" в Беларуси: появилось видео колонны российских наемников

В Сети появилось видео, на котором видно передвижение по автодороге в Беларуси части колонны наемников ЧВК "Вагнер", которые в ночь на 15 июля пересекли российско-белорусскую границу и направились в палаточный лагерь в селе Цель, что под Осиповичами.

Как сообщает белорусская мониторинговая группа "Бералуски Гаюн", это видео было снято в Могилевской области, а точнее на трассе Р43 возле села Лебедевка.

“Анализ видео показывает, что оно было сделано в 5 утра 15 июля, а это означает, что границу РФ-РБ эта колонна пересекла глубокой ночью — в 3:00, потому что от пограничного перехода на границе РФ-РБ “Звончатка- Понятовка" ехать 110 км — это 1,5-2 часа”, — говорится в сообщении.

"Бералуски Гаюн" опубликовал также вероятный маршрут передвижения колонны "вагнеровцев" в Беларуси.

Вероятный маршрут передвижения колонны "вагнеровцев" в Беларуси / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Ранее сообщалось, что в колонне транспорта на номерах так называемых "ЛНР" и "ДНР" замечено по меньшей мере 60 автомобилей, среди которых пикапы, большие фуры, буханки и минимум 3 автобуса.

Появилось видео колонны "вагнеровцев" в Беларуси

Напомним, украинская пограничная служба зафиксировала перемещение отдельных подразделений на территории Беларуси российской группировки наемников ЧВК "Вагнер".

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