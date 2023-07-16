ЧВК "Вагнер" зафиксировали в Беларуси: есть ли угроза для Украины

Украинская пограничная служба фиксирует соответствующие перемещения отдельных подразделений на территории Беларуси российской группировки наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На территории Беларуси все же появятся российские наемники из частных военных компаний. Этому предшествовала и риторика так называемых властей Беларуси, а также обустройство мест, где они якобы могли быть размещены. Сейчас наша разведка отслеживает, что на территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако говорить о массовом завозе представителей частных военных компаний нельзя. Речь о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в местах, где были подготовлены для этого месторасположения. Но мы продолжаем следить для того, чтобы понимать, где именно по территории Беларуси они будут размещаться, как именно они будут использоваться, потому что это количество не представляет такой угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку, однако Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей — например, дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами, с которыми граничит Беларусь. Если говорить о местах, где их сейчас отслеживают — это сотни километров от границы нашего государства", — сказал он.

Между тем Станислав Жарин, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша, сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" присутствуют в Беларуси, а польские службы внимательно следят за передвижениями российских наемников.

Он отметил, что на территории соседней страны прибыли первые "вагнеровцы". Их количество может достигать нескольких сотен. Представители польских служб внимательно следят за ситуацией и фиксируют передвижение террористической группировки.

По данным британской разведки, после периода растерянности в России в последние дни начала формироваться договоренность по поводу будущего группы "Вагнера".

Есть ли угроза нападения с севера, где дислоцируются "вагнеровцы" и какие задачи будут выполнять в Беларуси — читайте в новости.

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