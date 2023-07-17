В Беларусь прибыла еще одна колонна террористов "Вагнера": подробности

Террористы ехали на разной технике с флагами РФ и символикой ЧВК.

В Беларусь прибыла еще одна колонна ЧВК "Вагнер". В составе колонны насчитывается не менее 20 автомобилей разных модификаций.

Об этом пишут белорусские телеграммы-каналы.

Как отмечается, террористы Вагнера направляются в направлении Осиповичей и лагерей.

“В составе колонны не менее 20 машин разных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры. Примечательно, что машины двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ПВК "Вагнер", пишет телеграмм-канал.

Также отмечается, что это уже третья колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля. Базироваться террористы, вероятно, будут в полевом лагере в селе Цель.

Напомним, что в Сети появилось видео, на котором видно передвижение по автодороге в Беларуси части колонны наемников ППК "Вагнер".

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