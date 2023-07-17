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До Білорусі прибула ще одна колона терористів "Вагнера": подробиці

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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До Білорусі прибула ще одна колона терористів "Вагнера": подробиці

Бойовики ПВК "Вагнера" / Фото: Associated Press

Терористи їхали на різній техніці з прапорами РФ та символікою ПВК.

До Білорусі прибула ще одна колона ПВК “Вагнер”. У складі колони нараховується щонайменше 20 автівок різних модифікацій.

Про це пишуть білоруські телеграм-канали.

Як зазначається, терористи “Вагнера” прямують у напрямку Осиповичів та таборів. 

“У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК “Вагнер”, - пише телеграм-канал.

Також зазначається, що це вже третя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня. Базуватися терористи, ймовірно, будуть в польовому лагері в селі Ціль.

Нагадаємо, що у Мережі з’явилося відео, на якому видно пересування автодорогою у Білорусі частини колони найманців ПВК “Вагнер”.

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Дата публікації
Перегляди
1466
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