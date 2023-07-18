Літак Пригожина прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга - Гаюн

У Мачулищах знову приземлився борт олігарха.

У вівторок, 18 липня, у Білорусі вчетверте приземлився борт російського олігарха, ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Літак Він летів із Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Об 11:05 бізнес-джет Євгена Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах", - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше прильоти фіксували 27 червня, 1 липня та 11 липня. Тоді ватажок бойовиків, ймовірно, ночував у наметовому таборі під Осиповичами.

"Вагнер" у Білорусі

Зранку 15 липня у Білорусі помітили велику військову колону "вагнерівців". Вона складалася із військовох техніки та особового складу. Військова колона вночі в'їхала на територію республіки з РФ у районі Кричева.

Згодом у Мережі з’явилося відео колони російських найманців в Білорусі. Аналіз ролика показує, що кордон РФ-РБ ця колона перетнула глибокої ночі - о 3:00, тому що від прикордонного переходу на кордоні РФ-РБ "Дзвінчатка-Понятовка" їхати 110 км - це 1,5-2 години.

Вже 17 липня стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона терористів "Вагнера". У складі колони нарахували щонайменше 20 автівок різних модифікацій. Машини були зі встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК.

Видання The New York Times повідомило, що "вагнерівці" таки перебираються до Білорусі. За інформацією NYT, після припинення заколоту "Вагнера" на колишній базі під Осиповичами пожвавилася активність , і до кінця червня розмістився польовий табір із понад 300 великими військовими наметами.

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