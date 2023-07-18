Горбатий кит урятував жінку від нападу тигрової акули: "Я плакала" (відео)

Морська біологиня розповіла про дивовижний випадок, коли горбатий кит урятував її від акули.

Про це пише ladbible.com.

2017 року Нен Гаузер займалася снорклінгом біля пляжу Мурі на острові Раротонга. Жінка милувалася океаном, коли помітила тигрову акулу, яка пливла до неї.

"Я раптом зрозуміла, що акула наближається просто до мене прямо внизу", - пояснила вона. "Вона рухалася швидко і наближалася до мене".

Кадри інциденту було опубліковано National Geographic у рамках щорічного заходу Sharkfest.

Нен пояснила, що за кадром горбатий кит відчайдушно плескав хвостом, щоб відлякати 4,5-метрову акулу. Потім тварина підхопила її і виштовхнула із води.

Коли вона досягла поверхні, то змогла попередити команду на човні, перш ніж повернулася під воду.

"Раптом мене підхопив кит, який штовхав мене, і тепер він ударив мене просто обличчя. Я завжди знала по своїй роботі, що мене, ймовірно, уб'є кит, тому я подумала, що сьогодні той день?" – додала 69-річна жінка.

Поки Гаузер намагалася не застрягти під грудними плавцями кита, він підняв її і поставив спиною на поверхню води поряд із човном.

"Я раптом розумію, що акула наближається. Просто піді мною. Кит штовхає мене назад до човна", - розповіла Нен.

Жінка залізла на човен, і коли вона подивилася у воду, кит уважно стежив за акулою з відстані декількох метрів.

"Я дивлюся, а він поруч зі мною, захищає мене", - сказала вона. "Я плакала".

Потім кит повернувся до глибин океану.

Нен Гаузер з китом / Фото: instagram.com/nanhauser

Нагадаємо, раніше чоловік розповів, як на нього напала акула, але його врятувала зграя дельфінів. Інцидент стався під час відпочинку в Єгипті.

Читайте також: