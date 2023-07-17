Страшний момент: акула прокусила надувний човен із людьми (відео)

Акула прокусила надувний човен під час хаотичного запливу у Південній Африці.

Про це пише ladbible.com.

Емілі Керс перебувала на човні біля узбережжя Чінта, коли акула вирішила дати себе знати.

Керс і її товариші вирушили на човні, щоб поспостерігати за так званим бігом сардин, коли вся риба мігрує на південь, а за ними пливуть голодні хижаки, зокрема акули.

В один момент акула виринула, коли човен опинився над принадою - явище, коли риби утворюють гігантську кулю, щоб захистити себе від хижаків.

На щастя, човен не затонув, і ті, хто був на борту, змогли благополучно повернутись на сушу.

Емілі сказала: "Під час полювання на сардини можна побачити так багато диких тварин, зокрема китів, дельфінів, пінгвінів, акул та морських черепах. Однак цього разу акула підійшла надто близько. Вона здула наш човен, і ми всі трохи турбувалися, що весь човен потоне, але, на щастя, здулася лише невелика частина, і ми змогли повернутися до берега. Нам довелося дуже повільно повертатися до берега, щоб човен не потонув. Попри тривожний момент, було дивно спостерігати за хаосом втечі сардин. Дельфіни, кити і акули оточували нас і харчувалися принадою, яка була під нашим човном. Було надзвичайно дивно побачити всю дику природу поблизу".

Нагадаємо, 68-річна жінка здійснила аварійну посадку літака, пілот якого знепритомнів. Інцидент стався у США.

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