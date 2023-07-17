Страшный момент: акула прокусила надувную лодку с людьми (видео)

Акула прокусила надувную лодку во время хаотического заплыва в Южной Африке.

Об этом пишет ladbible.com.

Эмили Керс находилась на лодке у побережья Чинта, когда акула решила дать о себе знать.

Кэрс и ее товарищи отправились на лодке, чтобы понаблюдать за так называемым бегом сардин, когда вся рыба мигрирует на юг, а за ними плывут голодные хищники, в том числе акулы.

В один момент акула вынырнула, когда лодка оказалась над приманкой – явление, когда рыбы образуют гигантский шар, чтобы оградить себя от хищников.

К счастью, лодка не затонула, и находившиеся на борту смогли благополучно вернуться на сушу.

Эмили сказала: "Во время охоты на сардин можно увидеть так много диких животных, в частности китов, дельфинов, пингвинов, акул и морских черепах. Однако на этот раз акула подошла слишком близко. Она сдула нашу лодку, и мы все немного беспокоились, что вся лодка утонет, но, к счастью, сдулась лишь небольшая часть, и мы смогли вернуться к берегу. Нам пришлось очень медленно возвращаться к берегу, чтобы лодка не утонула. Несмотря на тревожный момент, было странно наблюдать за хаосом побега сардин. Дельфины, киты и акулы окружали нас и питались приманкой, которая была под нашей лодкой. Было очень странно увидеть всю дикую природу поблизости".

Напомним, 68-летняя женщина совершила аварийную посадку самолета, пилот которого потерял сознание. Инцидент произошел в США.

Читайте также: