"Вагнерівці" перебираються до Білорусі: супутникові знімки табору ПВК поблизу Мінська

У Мережі з'явилися супутникові знімки бази ПВК "Вагнер" в Осиповичах у Білорусі. За останні дні туди прибули понад десяток транспортних засобів.

Понад десяток транспортних засобів ПВК "Вагнер", включаючи великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легкові автомобілі прибули в суботу та неділю, 15 та 16 липня, на колишню військову базу в Осиповичах поблизу Мінська

Про це повідомляє The New York Times, проаналізувавши супутникові знімки наметового табору під Осиповичами, зроблені супутником MAXAR.

Зазначається, що супутникові зображення не можуть на 100% довести, що війська "Вагнера" знаходяться в таборі, але підтверджують заяви союзників

За інформацією NYT, після припинення заколоту "Вагнера" на колишній базі під Осиповичами пожвавилася активність , і до кінця червня розмістився польовий табір із понад 300 великими військовими наметами. Але останні два тижні табір був здебільшого порожній, тому було незрозуміло, чи дійсно туди переїдуть "вагнерівці".

До 4 липня на базі не було видно великих автомобілів. / Фото: Maxar Technologies

Нові зображення показують явне зростання активності у таборі. На супутниковому знімку, зробленому в неділю, видно кілька вантажівок і, можливо, автобусів біля гаражів табору, де раніше не було великогабаритних транспортних засобів.

Біля наметів також можна було побачити кілька пікапів, військову техніку та радянські "буханки" (УАЗ СГР).

Проте вже 16 липня у таборі помітили понад десяток одиниць техніки / Фото: Maxar Technologies

Перша вантажівка з'явилася на супутникових знімках у таборі в четвер, 13 липня, вдень. Тоді почалася певна активність у таборі й до прибуття великої колони ПВК "Вагнера" у суботу, 15 липня. Додатковий транспорт також прибув і у неділю.

Нагадаємо, що у суботу, 15 липня, до Білорусі прибула велика колона ПВК "Вагнер". Сьогодні, 17 липня, до Білорусі прибула ще одна колона терористів "Вагнера".

За інформацією міністра оборони Литви, "Вагнер" прибув до Білорусі без зброї. Бойовиків нібито роззброїли в Росії, у них зібрали боєприпаси та важке озброєння.

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