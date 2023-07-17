Білизна від Кім Кардашян врятувала її шанувальницю від чотирьох пострілів

Дівчина була одягнена в корегувальне боді, коли в неї влучила куля.

Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян несподівано стала рятівницею для своєї шанувальниці Анджеліни Вайлі.

Дівчина розповіла приголомшливу історію про те, як завдяки білизні від бренду зірки Skims залишилася живою після обстрілу. Моторошною історією Анджеліна поділилася на своїй сторінці в TikTok, а зараз відео завірусилося по всій Мережі.

Дівчина пригадала, що в січні цього року стала жертвою нападу - поки вона чекала на ліфт, на неї напали та вистрелили чотири рази. На щастя, під сукнею Анджеліни було корегувальне боді від Кардашян. Через свою щільність та стягувальний ефект білизна не дала дівчині втратити багато крові.

Анджеліна Вайлі / Фото: Скріншот з відео

"Кім Кардашян врятувала мені життя. Цього нового року в мене стріляли чотири рази. Тієї ночі, коли в мене стріляли, під моєю сукнею було боді Skims. Воно було настільки тісним на мені, що буквально не давало мені стікати кров'ю. Називайте це долею або волею Ісуса, але я вважаю, що це Кім", - пригадала Анджеліна.

Дівчина заявила, що тепер обов'язково придбає собі ще одну модель боді від бренду зірки. А користувачі Мережі взагалі запропонували Кім запросити Анджеліну як модель для реклами наступних лінійок бренду.

Кім Кардашян в боді від Skims / Фото: instagram.com/kimkardashian

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