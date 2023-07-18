В Белом доме прокомментировал атаку на Крымский мост

Вашингтон не связывает взрывы на переправе и упразднение "зернового соглашения".

Выход страны-агрессорки Российской Федерации из "зернового соглашения" не имеют причинно-следственной связи с взрывами на Крымском мосту, которые произошли ночью против 17 июля.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

Киев самостоятельно определяет, является ли Крымский мост легитимной военной целью для поражения, отмечает представитель администрации президента США.

"Они воюют за свою страну. А Крым – это Украина", – добавил представитель администрации Джо Байдена.

В Вашингтоне отмечают, что в Кремле уже давно заявляли о желании прекратить участие в зерновой инициативе и пытались ее блокировать.

"Я не видел ничего, что подтверждало бы причинно-следственную связь этого. Якобы удар по мосту в Крыму привел к решению Владимира Путина не продлевать зерновое соглашение", — заявил Кирби.

Вместе с тем представитель Белого дома отмечает, что российский президент-диктатор Владимир Путин уже "публично склонялся к выходу по Черноморской инициативе". По его словам, россияне могут говорить что угодно, но "эти два события не имеют связи между собой".

Напомним, 17 июля, когда срок действия "зернового соглашения" истек, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из договора.

К слову, из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового" соглашения 16 июля. Издание Reuters сообщило, что турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 рапса в Нидерланды.

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