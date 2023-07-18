У Білому домі прокоментували атаку на Кримський міст

Вашингтон не пов'язує вибухи на переправі та скасування "зернової угоди".

Вихід країни-агресорки Російської Федерації з "зернової угоди" не мають причино-наслідкового зв'язку з вибухами на Кримському мосту, які сталися вночі проти 17 липня.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

Київ самостійно визначає, чи є Кримський міст легітимною військовою ціллю для ураження, наголошує представник адміністрації президента США

"Вони воюють за свою країну. А Крим – це Україна", - додав представник адміністрації Джо Байдена.

У Вашингтоні наголошують, що у Кремлі уже давно заявляли про бажання припинити участь в зерновій ініціативі та намагалися блокувати її.

"Я не бачив нічого, що підтверджувало б причино-наслідковий зв'язок цього. Нібито удар по мосту в Криму призвів до рішення Володимира Путіна не продовжувати зернової угоди", - заявив Кірбі.

Водночас представник Білого дому зауважує, що російський президент-диктатор Володимир Путін уже "публічно схилявся до виходу з Чорноморської ініціативи". За його словами, росіяни можуть говорити що завгодно, але "ці дві події не мають зв’язку між собою".

Нагадаємо, 17 липня, коли термін дії "зернової угоди" закінчився, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із договору.

До слова, з Одеси вийшло останнє судно в рамках "зернової" угоди 16 липня. Видання Reuters повідомило, що турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонни кукурудзи й 15 300 ріпаку до Нідерландів.

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