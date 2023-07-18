"Ворог перекидає резерви": Сирський розповів про ситуацію на східному фронті

На Східному напрямку ситуація залишається складною, проте контрольованою. Сили оборони зупиняють просування ворога на Бахмутському напрямку.

Про це інформує командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок.

"Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону", - вказано у повідомленні.

ЗСУ відбивають ворога на Бахмутському напрямку

Тим часом воїни 47 ОМБР на Запорізькому напрямку з позивними Примара, Кач та Бублік на своєму "Бредлі" знищили в одному бою одразу два російські танки.

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