"Ворог перекидає резерви": Сирський розповів про ситуацію на східному фронті

Окупанти намагаються зупинити просування ЗСУ.
На Східному напрямку ситуація залишається складною, проте контрольованою. Сили оборони зупиняють просування ворога на Бахмутському напрямку.
Про це інформує командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок.
"Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону", - вказано у повідомленні.
Тим часом воїни 47 ОМБР на Запорізькому напрямку з позивними Примара, Кач та Бублік на своєму "Бредлі" знищили в одному бою одразу два російські танки.
Читайте також:
- В РФ озвучили версію, як ЗСУ вдалося підірвати Кримський міст
- Нічна комбінована атака РФ: у ЗСУ розповіли про знищені дрони і ракети
- Окупанти атакували дронами Миколаїв: є влучання