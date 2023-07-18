В РФ озвучили версію, як ЗСУ вдалося підірвати Кримський міст

Російський військовий експерт Володимир Гундаров розповів, як ЗСУ вдалося підірвати Кримський міст 17 липня. На його думку, окупанти у Криму просто не встигли відбити атаку, бо міст був "надто добре захищений".

Це передають російські пропагандисти.

"Кримський міст дуже добре захищений у підводному, надводному середовищі та з повітря, плюс для посилення викликаються кораблі Військово-морського флоту. Як підірвали? А тому що між початком атаки та результатом атаки пройшло надто мало часу для того, щоб привести в дію цю всю громіздку систему забезпечення безпеки Кримського мосту", - заскиглив він.

Також так званий експерт заявив, що російські військові "могли б відкрити артилерійську ракетну стрілянину у бік цього апарату. Але він йшов на тлі, мабуть, цивільних суден, які вишикувалися для проходу під Кримським мостом".

Як підрив Кримського мосту вплине на контрнаступ ЗСУ

Військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник очільника СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун вважає, якщо Кримський міст дуже пошкоджений, росіянам доведеться зробити "жест доброї волі" із окупованої частини Херсонської і Запорізької областей. Він пояснив, що саме Керченський міст є головною військовою артерією росіян на півдні.

Нагадаємо, атака на Кримський міст була здійснена у ніч проти 17 липня. Там пролунали пролунали щонайменше два потужні вибухи. За інформацією російської влади, є загиблі та постраждалі. Що відомо про удар по Кримському мосту, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: