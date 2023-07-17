У ГУР прокоментували, чи причетна Україна до вибуху на Керченському мосту

Андрій Юсов наголосив, що Кримський міст – абсолютно незаконна споруда, як з точки зору українського права, так і міжнародного.

Українська розвідка не підтверджує і не спростовує свою причетність до вибуху на Кримському мосту у ніч на понеділок, 17 липня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає "Радіо Свобода".

"Не можемо ні підтвердити, ні спростувати. До цього точно причетний російський режим і особисто Путін який віддав наказ про анексію Криму, про вторгнення в Україну. Це є наслідком цих подій безумовно", – зазначив Юсов.

Він наголосив, що Кримський міст – абсолютно незаконна споруда, як з точки зору українського права, так і міжнародного. Тобто такий собі "величезний МАФ". За словами Юсова, деталі вибуху стануть відомі після перемоги України.

"Факт того, що відбувається з логістикою окупантів, – це добре, це наближає перемогу, а причини – чому це сталося – думаю, що їх варто обговорювати трошки пізніше", – додав представник ГУР.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали нові вибухи.

В Офісі президента відреагували на вибухи на Кримському мосту, але причетність України до вибуху не підтвердили.

Своєю чергою диктатор Путін через підрив Кримського моста зібрав нараду і пригрозив відповіддю з боку РФ.

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