В ГУР прокомментировали, причастна ли Украина к взрыву на Керченском мосту

Андрей Юсов подчеркнул, что Крымский мост – абсолютно незаконное сооружение как с точки зрения украинского права, так и международного.

Украинская разведка не подтверждает и не опровергает причастности к взрыву на Крымском мосту в ночь на понедельник, 17 июля.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает "Радио Свобода".

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. К этому точно причастен российский режим и лично Путин, который отдал приказ об аннексии Крыма, о вторжении в Украину. Это следствие этих событий безусловно", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что Крымский мост – абсолютно незаконное сооружение, как с точки зрения украинского права, так и международного. То есть такой "огромный МАФ". По словам Юсова, детали взрыва станут известны после победы Украины.

"Факт того, что происходит с логистикой окупантов, — это хорошо, это приближает победу, а причины — почему это произошло — думаю, что их следует обсуждать немного позже", — добавил представитель ГУР.

Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались новые взрывы.

В Офисе президента отреагировали на взрывы на Крымском мосту, но причастность Украины к взрыву не подтвердили.

В свою очередь диктатор Путин из-за подрыва Крымского моста собрал совещание и пригрозил ответом со стороны РФ.

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