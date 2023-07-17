Подоляк отреагировал на взрывы на Крымском мосту

Советник руководителя Офиса президента Михаила Подоляк заявил, что незаконно построенный РФ Крымский мост недолговечен.

Представитель ОП прокомментировал ночные взрывы на переправе.

Подоляк подчеркнул, что россияне используют мост, в частности для переправки техники и вооружения на линию фронта в Украине.

"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", — говорится в сообщении Подоляка.

Взрывы на Крымском мосту: что говорят в РФ

На рассвете гауляйтер временно аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие". Стало известно, что на переправе раздались взрывы. Поврежден дорожный холст.

У российского президента-диктатора Владимира Путина прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в "атаке". Кроме того, в РФ пригрозили "ответом".

Также в России назвали взрывы на Крымском мосту терактом. В российском Следственном комитете заявили, что переправу якобы атаковали два украинских беспилотника. Мол, осуществили это украинские спецслужбы.

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