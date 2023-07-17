В России назвали взрывы на Крымском мосту терактом

Российская Федерация официально назвала ночные взрывы на Крымском мосту терактом. Страна-агрессор заявили, что переправу якобы атаковали два украинских беспилотника.

Об этом сообщила представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В российском Национальном антитеррористическом комитете заявили, что Крымский мост якобы атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата в 3:05 17 июля. Отмечается, что в результате инцидента была повреждена одна из секций моста. Кроме того, сообщается о гибели ехавших на автомобиле мужчина и женщина и их ребенок, получивший травмы.

В России возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". В НАК заявили, что следствие якобы устанавливает лиц среди украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к этому событию.

Взрывы на Крымском мосту

На Крымском мосту в ночь на понедельник, 17 июля, прогремели по меньшей мере два взрыва. Взрывы произошли в 3:04 и 3:20. Слышали их в разных районах в Керчи. РФ сообщает о двух погибших.

В украинской разведке прокомментировали взрывы на Крымском мосту. По словам спикера ГУР Андрея Юсова, из-за разрушений, произошедших на переправе, у россиян возникнут проблемы с логистикой.

Украинская сторона не подтвердила причастность к взрывам в переправе. Так, в МВД прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Отмечается, что оккупанты "курят в неустановленных местах".

Между тем, СМИ пишут, что удар по Крымскому мосту – спецоперация СБУ и ВМС ВСУ. Источники медиа пишут, что дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать

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