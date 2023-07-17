Украина на саммите в Вашингтоне может получить свое приглашение в НАТО — Уолкер

Пока у партнеров нет четкого понимания того, в какой ситуации находятся украинцы.

Союзники готовятся к сценарию, при котором Украину пригласят в НАТО на следующем саммите Альянса, который состоится в 2024 году в Вашингтоне.

Об этом заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Уолкер в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, у партнеров нет четкого понимания того, в какой ситуации находятся украинцы, но до следующего года Киев получит единогласную поддержку со стороны всех стран-участниц НАТО.

"Конечно, можно понять президента Украины и украинцев. В частности, их реакцию на результаты саммита НАТО в Вильнюсе. Ведь сейчас Украина защищает свободу и саму Европу. И кажется, что на Западе это не до конца понимают. Поэтому, к сожалению, это вселяет определенное разочарование", — сказал он.

Отдельно Курт Уолкер добавил, что 30 из 32 членов Альянса поддерживают Украину на ее пути и выступают за то, чтобы она стала полноценным членом оборонного союза. Только США и Германия частично содержатся, но через год все может значительно измениться.

"Они очень важная часть НАТО. Надеюсь, что в будущем их позиция изменится. До следующего саммита НАТО в Вашингтоне в Альянсе будет единогласная поддержка членства Украины", — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что союзники Украины договорились обеспечить безопасность Украины до вступления в Альянс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые западные союзники согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, должны "эффективнее всего убедить" российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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