Взрыв на Крымском мосту: Путин пригрозил ответом со стороны РФ

По словам диктатора, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения.

Российский диктатор Владимир Путин собрал совещание из-за взрыва на Крымском мосту, на котором произошел взрыв в ночь на понедельник, 17 июля.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

Диктатор назвал взрыв на Кримском мосту "терактом" и традиционно обвинил в нем Украину.

"С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности", – заявил Путин.

Также он пригрозил Украине "ответом".

"Все знают, что нужно делать. Ответ со стороны России на теракт, конечно, будет. Минобороны России уже готовит соответствующие предложения", – добавил диктатор.

Также Путин цинично заверил, что Крымский мост якобы "уже давно не используется для военных перевозок". Хотя как известно, РФ до последнего времени продолжала использовать мост для обеспечения южной группировки войск.

Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались новые взрывы.

В Кремле почти сразу заявили, что это два украинских морских беспилотника ответственны за атаку на мост, хотя не предоставили доказательств этого обвинения.

В Офисе президента отреагировали на взрывы на Крымском мосту, но причастность Украины ко взрыву там не подтвердили.

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