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Вибух на Кримському мості: Путін пригрозив відповіддю з боку РФ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Вибух на Кримському мості: Путін пригрозив відповіддю з боку РФ

Путін бере участь у нараді щодо ситуації в районі Кримського мосту у режимі відеоконференції. / Фото: Associated Press

За словами диктатора, Міноборони Росії вже готує відповідні пропозиції.

Російський диктатор Володимир Путін зібрав нараду через вибух на Кримському мосту, на якому стався вибух у ніч проти понеділка, 17 липня.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Диктатор назвав вибух на Кримському мості "терактом" і традиційно звинуватив у ньому Україну.

"З урахуванням того, що вже другий теракт на Кримському мосту відбувається, я чекаю на конкретні пропозиції щодо підвищення безпеки", – заявив Путін.

Також він пригрозив Україні "відповіддю".

"Усі знають, що потрібно робити. Відповідь з боку Росії на теракт, звичайно, буде. Міноборони Росії вже готує відповідні пропозиції", – додав диктатор.

Також Путін цинічно запевнив, що Кримський міст нібито вже давно не використовується для військових перевезень. Хоча як відомо, РФ досі продовжувала використовувати міст для забезпечення південного угруповання військ.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали нові вибухи.

У Кремлі майже відразу заявили, що це два українські морські безпілотники відповідальні за атаку на міст, хоча не надали доказів цього звинувачення.

В Офісі президента відреагували на вибухи на Кримському мості, але причетність України до вибуху там не підтвердили.

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Дата публікації
Перегляди
2109
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