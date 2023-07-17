Почему Крымский мост так важен для Путина: в CNN указали детали

Крымский мост имеет огромное символическое значение для России и лично для Путина.

Крымский мост имеет личную ценность для российского диктатора Владимира Путина. В кремлевском нарративе он знаменует так называемое "воссоединение" Крыма с Россией.

Об этом говорится в статье CNN.

Значение для ведения войны против Украины

Журналисты отмечают, что во-первых мост стратегически важен, поскольку соединяет Краснодарский край России с оккупированным Крымом.

Крымский мост является важной артерией для обеспечения оккупированного полуострова как ежедневными потребностями, так и снабжением военных, а также топливом и товарами для гражданских. Российские военные колонны регулярно использовали мост для обеспечения войны – перевозили транспортные средства, броню и топливо.

Символическое значение

Авторы статьи подчеркивают, что мост имеет огромное символическое значение для России, вложившей в его строительство около 3,7 миллиарда долларов.

"Это было физическое выражение цели Путина захватить Украину и навсегда привязать ее к России", – отмечают в издании.

В октябре мост был частично разрушен, когда взорвалась цистерна с топливом и повредила большой участок дороги. Кремль быстро обвинил Киев в взрыве, а Путин заявил, что это был "диверсионный акт" украинских спецслужб. Москва поспешила отремонтировать мост после взрыва в прошлом году.

Что говорят в РФ

Российский пропагандист Борис Рожин заявил в понедельник утром, что паромы и другие крупные десантные корабли будут перевозить автомобили, которые сейчас не могут пересечь Крымский мост, добавив, что ремонт займет некоторое время.

В Кремле уже успели заявить, что два украинских морских беспилотника ответственны за атаку на мост, хотя не предоставили доказательств этого обвинения.

Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались новые взрывы.

Издание Financial Times объяснило, что новая удачная атака по Крымскому мосту стала "унизительным ударом" по Кремлю.

В Офисе президента отреагировали на взрывы на Крымском мосту и заявили, что незаконно построенный Россией мост недолговечен. Однако причастность Украины ко взрыву там не подтвердили.

Подробности взрыва на Крымском мосту