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В РФ озвучили версию, как ВСУ удалось подорвать Крымский мост

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В РФ озвучили версию, как ВСУ удалось подорвать Крымский мост

В России рассказали, как ВСУ удалось взорвать Крымский мост

По версии российского эксперта, мост был подорван.

Российский военный эксперт Владимир Гундаров рассказал, как ВСУ удалось подорвать Крымский мост 17 июля. По его мнению, оккупанты в Крыму просто не успели отбить атаку, потому что мост был "слишком хорошо защищен".

Это передают российские пропагандисты.

"Крымский мост очень хорошо защищен в подводной, надводной среде и из воздуха, плюс для усиления вызываются корабли Военно-морского флота. Как подорвали? А потому что между началом атаки и результатом атаки прошло слишком мало времени для того, чтобы привести в действие эту всю громоздкую систему обеспечения безопасности Крымского моста", — заскулил он.

Также так называемый эксперт заявил, что российские военные "могли бы открыть артиллерийскую ракетную стрельбу в сторону этого аппарата. Но он шел на фоне, по-видимому, гражданских судов, выстроившихся для прохода под Крымским мостом".

Как подрыв Крымского моста повлияет на контрнаступление ВСУ

Военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун считает, что если Крымский мост очень поврежден, россиянам придется сделать "жест доброй воли" из оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Он объяснил, что именно Керченский мост является главной военной артерией россиян на юге.

Напомним, атака на Крымский мост была совершена в ночь на 17 июля. Там прозвучали по меньшей мере два мощных взрыва. По информации российских властей, есть погибшие и пострадавшие. Что известно об ударе по Крымскому мосту, читайте в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
4852
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