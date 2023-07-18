В РФ озвучили версию, как ВСУ удалось подорвать Крымский мост

Российский военный эксперт Владимир Гундаров рассказал, как ВСУ удалось подорвать Крымский мост 17 июля. По его мнению, оккупанты в Крыму просто не успели отбить атаку, потому что мост был "слишком хорошо защищен".

Это передают российские пропагандисты.

"Крымский мост очень хорошо защищен в подводной, надводной среде и из воздуха, плюс для усиления вызываются корабли Военно-морского флота. Как подорвали? А потому что между началом атаки и результатом атаки прошло слишком мало времени для того, чтобы привести в действие эту всю громоздкую систему обеспечения безопасности Крымского моста", — заскулил он.

Также так называемый эксперт заявил, что российские военные "могли бы открыть артиллерийскую ракетную стрельбу в сторону этого аппарата. Но он шел на фоне, по-видимому, гражданских судов, выстроившихся для прохода под Крымским мостом".

Как подрыв Крымского моста повлияет на контрнаступление ВСУ

Военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун считает, что если Крымский мост очень поврежден, россиянам придется сделать "жест доброй воли" из оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Он объяснил, что именно Керченский мост является главной военной артерией россиян на юге.

Напомним, атака на Крымский мост была совершена в ночь на 17 июля. Там прозвучали по меньшей мере два мощных взрыва. По информации российских властей, есть погибшие и пострадавшие. Что известно об ударе по Крымскому мосту, читайте в материале ТСН.ua.

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