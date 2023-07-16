Коли дають групу інвалідності довічно

При яких захворювань група інвалідності надається довічно та не потрібно повторно проходити медичні обстеження
За даними Державної служби статистики та Міністерства у справах ветеранів від березня 2023 року , в Україні мали інвалідність 2,7 мільйона цивільних осіб та майже 500 тисяч учасників бойових дій. Через війну кількість інвалідів зростає.
Після проведенння діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, які спричиняють обмеження життєдіяльності, лікарсько-консультативні комісії дають направлення на проходження Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) з метою встановлення інвалідності.
Чи є перелік захворювань, за якими встановлюється інвалідність
Групу інвалідності встановлюють з огляду на ступінь обмеження життєдіяльності людини.
- I група інвалідності (підгрупи А і Б) встановлюється людям із найважчим станом здоров’я, які не здатні до самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання поведінки тощо.
- ІI групу інвалідності можуть отримати ті, хто має значне обмеження життєдіяльності, але не потребує постійного догляду або допомоги.
- ІIІ група інвалідності надається особам, які мають помірні функціональні порушення й обмеження, потребують соціальної допомоги і соціального захисту. Люди з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, однак за умови забезпечення їх реабілітацією, засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму.
В яких випадках група інвалідності надається довічно
Особи, яким встановлено будь-яку групу інвалідності, повинні декілька разів на кілька років проходити медичне обстеження. За рішенням комісії, якщо стан людини покращився, інвалідність можуть скасувати.
Питання встановлення інвалідності регламентується Постановою КМУ № 10 від 21.01.2015 р. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.
Перелік захворювань та станів для встановлення довічної ІА групи інвалідності:
- Кукси обох верхніх кінцівок – на рівні плеча; кукси двох нижніх кінцівок – на рівні гомілки та вище у поєднанні з куксою однієї верхньої кінцівки.
- Злоякісні новоутворення, зокрема лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин (з метастазами та рецидивами; тяжкий загальний стан з вираженими проявами інтоксикації, кахексії та розпадом пухлини).
- Психічні розлади зі стійкими, значно вираженими психопатологічними синдромами (деменція; олігофренія: ідіотія, імбецильність; недоумкуватість внаслідок шизофренії та епілепсії).
- Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом, наслідки травм та інших захворювань нервової системи із незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій.
- Різко виражена контрактура або анкілози плечових, ліктьових, променево-зап’ясткових суглобів верхніх кінцівок чи кульшових, колінних, гомілково-ступеневих суглобів нижніх кінцівок у функціонально невигідному положенні (у разі неможливості ендопротезування).
- Сліпота на обидва ока із загальною соматичною патологією, що призводить до високого ступеня втрати здоров’я та повної залежності від інших осіб.
- Ампутація нижніх кінцівок на рівні стегна або однієї верхньої кінцівки.
- Повна глухота.
Стани, за яких встановлюється довічна ІБ групи інвалідності:
- Двобічний анофтальм (відсутність очей, вроджені рудиментарні очні яблука).
- Сліпота на обидва ока внаслідок стійких незворотних змін.
- Кукси обох нижніх кінцівок на рівні нижньої третини стегон та вище.
- Хвороби центральної та периферичної нервової системи з прогресуючим перебігом і наслідки травм та інших уражень нервової системи з незворотними, значно вираженими порушеннями рухових, мовних та зорових функцій (верхня або нижня параплегія, геміплегія, виражена атаксія, тотальна афазія, повна сліпота тощо).
- Захворювання нирок IV та V ступенів, які лікуються шляхом застосування програмного гемодіалізу.
- Захворювання серцево-судинної системи, які призвели до недостатності кровообігу ІІБ – III ступенів за неефективності реабілітаційних заходів.
- Хвороби органів дихання з прогредієнтним перебігом, що супроводжуються стійкою легеневою недостатністю III ступеня, в поєднанні з недостатністю кровообігу ІІБ – III ступенів.
- Психічні захворювання: люцидна кататонія, яка триває понад один рік, недоумкуватість внаслідок епілепсії з частими (15 і більше разів на місяць) епілептичними нападами.
- Двобічна відсутність чотирьох, трьох пальців кистей, включаючи перший.
- Кукси верхніх кінцівок на рівні передпліччя у різних поєднаннях.
- Різко виражена контрактура або анкілоз суглобів китиць у функціонально невигідному положенні.
Перелік станів для встановлення довічної II групи інвалідності:
- Цироз печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня за неефективності реабілітаційних заходів.
- Відсутність однієї легені та хронічна легенева недостатність II ступеня внаслідок патологічних змін другої легені.
- Стійкий повний птоз на обох очах після всіх видів відновного лікування та необоротні зміни органу зору з гостротою зору з переносною корекцією 0,05 – 0,08 або концентричним звуженням поля зору до 20 градусів від точки фіксації на обидва ока або на око, що краще бачить.
- Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами.
- Дефекти черепа (60 кв. сантиметрів і більше), не заміщені аутокісткою.
- Екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі, екзартикуляція стегна.
- Коротка кукса стегна у разі неможливості протезування.
- Кукса обох гомілок.
- Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба Шопара у разі неможливості реабілітації та протезування.
- Анкілоз або різко виражена контрактура кульшового суглоба (порушення функції суглоба III ступеня) з вираженою контрактурою, анкілозом колінного суглоба, ампутаційною куксою ступні на рівні суглоба Лісфранка та вищому рівні за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів.
- Кукса стегна чи гомілки в поєднанні з іншою незворотною патологією у разі неможливості реабілітації, що призводить у сукупності до обмеження життєдіяльності II ступеня.
- Деформація грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня.
- Кукса верхньої або нижньої кінцівки, поєднана з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією.
- Параліч або виражений парез однієї кінцівки, поєднаний з глухотою на обидва вуха або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів.
- Цукровий діабет (середнього або тяжкого перебігу) в поєднанні з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище.
- Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання.
- Кукса стегна за помірного порушення рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформуючий артроз кульшового суглоба I-II ступенів, неправильно зрослий злам стегнової кістки зі скривленням осі, вкорочення кінцівки на 2-3 см, фіброзний анкілоз колінного суглоба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура скокового суглоба, порушення функції суглоба II ступеня).
- Стан після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду.
- Стан після ендопротезування двох суглобів (кульшових, колінних) у різних поєднаннях.
- Психічне захворювання, інвалідність внаслідок якого триває понад десять років.
- Єдина функціонуюча нирка за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.
У яких випадках вставнолюють довічну ІІІ групу інвалідності:
- Відсутність одного ока.
- Стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування.
- Сліпота на одне око або ураження обох очей.
- Двобічна глибока туговухість з підвищенням порогів повітряної провідності 86 дБ та більше на частотах 500-4000 Гц у разі неможливості хірургічної корекції.
- Стійка трахеостома.
- Стеноз гортані II – III ступенів внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м’язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією у разі неможливості або неефективності хірургічного лікування.
- Стійка афонія органічного ґенезу.
- Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла.
- Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції.
- Карликовість із зростом нижче ніж 130 см у чоловіків та 120 см у жінок.
- Помірна сенсорна афазія за неефективності логопедичної реабілітації.
- Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації.
- Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів в усіх суглобах за неефективності фізичної реабілітації.
- Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми), якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом (введення чужорідних тіл у речовину головного мозку з метою лікування не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень нервової системи та психіки).
- Дефект кісток черепа (3 кв. см і більше), не заміщений аутокісткою.
- Паркінсонівський синдром внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з помірно вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами.
- Кукса верхньої кінцівки на рівні променево-зап’ясткового суглобу та вище.
- Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя.
- Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого.
- Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні.
- Відсутність першого та другого пальців з відповідними п’ястковими кістками.
- Відсутність перших пальців обох кистей.
- Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками.
- Кукса стегна чи гомілки.
- Кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні.
- Двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом.
- Різко виражена контрактура чи анкілоз двох скокових суглобів; різко виражена контрактура чи анкілоз скокового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні.
- Різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового або колінного суглоба.
- Вроджений чи набутий вивих одного кульшового суглоба із значним порушенням функції.
- Деформація грудної клітки внаслідок резекції трьох та більше ребер за наявності легеневої недостатності I ступеня і вище.
- Хибний суглоб стегна чи обох кісток гомілки або великої гомілкової кістки за неефективності реабілітаційних заходів після п’яти років спостереження.
- Нестійкий колінний чи кульшовий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки.
- Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше.
- Ендопротез колінного чи кульшового суглоба або діафізу великих трубчастих кісток.
- Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня.
- Анкілоз або різко виражена контрактура плечового або ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні. Розбовтаність плечового або ліктьового суглоба у поєднанні з несправжнім суглобом однієї з кісток передпліччя за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів.
- Контрактура передпліччя в положенні повної пронації.
- Ішемічна контрактура Фолькмана з вираженим порушенням основних функціональних захватів кисті.
- Деформуючий артроз кульшового суглоба IV ступеня з порушенням функції суглоба III ступеня та вище за неефективності та безперспективності реабілітаційних заходів.
- Екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія за наявності цукрового діабету.
- Первинний (тотальна тиреоїдектомія) або вторинний (внаслідок патології гіпофізу) гіпотиреоз у тяжкій формі в стадії субкомпенсації або декомпенсації за неефективності адекватного лікування.
- Первинна (двобічна адреналектомія) або вторинна (внаслідок патології гіпофізу) надниркова недостатність у тяжкій формі.
- Чужорідне тіло в серцевому м’язі чи у перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор (введення чужорідних тіл у судини серця, міокард, перикард з метою лікування або діагностики не є дефектом, і група інвалідності встановлюється залежно від порушень функції серцево-судинної системи та обмеження життєдіяльності хворого).
- Єдина функціонуюча нирка.
- Відсутність однієї легені.
- Двобічна мастектомія.
- Однобічна мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення.
- Мікроцист (70 куб. см та менше) або відсутність сечового міхура.
- Цистектомія з транслокалізацією сечоводів у кишківник.
- Рідкісні (орфанні) генетичні захворювання, що потребують постійної специфічної обов’язкової терапії.
- Розширена екстирпація матки з додатками за наявності онкологічних захворювань.
- Травматична кастрація у чоловіків.
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