iPhone 2007 року продали на аукціоні більш ніж за 190 000 доларів

Це майже у 400 разів дорожче за початкову ціну.

iPhone першого покоління продали на аукціоні за колосальні 190 372,80 доларів.

Про це пише cbsnews.com.

Невідкрита модель на 4 ГБ була куплена майже в 400 разів дорожче за початкову ціну після 28 ставок на аукціонах LCG. Розпродаж відбувся через декілька місяців після того, як у лютому було продано ще один iPhone 2007 року за 63 356 доларів.

"Оригінальна 4-гігабайтна модель вважається "Святим Граалем" серед колекціонерів iPhone", - написав LGC Auctions у своєму лістингу для останнього продажу. "Його надзвичайна рідкість безпосередньо пов'язана з його обмеженим виробництвом".

Стів Джобс на презентації першого iPhone (2007 рік) / Фото: Business Insider

Стартова ставка складала 10 000 доларів. Представники аукціону, які очікували, що телефон продаватиметься за ціною від 50 000 до 100 000 доларів, зазначили, що він "виявився популярним предметом колекціонування високого класу".

Наразі Apple продає iPhone 14 за ціною від 799 доларів.

iPhone 14 Pro

Оригінальний iPhone на 4 ГБ, випущений 29 червня 2007 року, був знятий з виробництва трохи більше ніж через два місяці після його запуску через відставання у продажах, навіть після того, як компанія знизила ціну на третину, щоб стимулювати покупців. Спочатку він коштував 499 доларів за модель із 4 ГБ пам'яті та 599 доларів за модель із 8 ГБ пам'яті.

Генеральний директор компанії Стів Джобс представив iPhone на початку 2007 року. Він сказав, що він "наново винайде" телекомунікаційний сектор, назвавши його "чарівним" та "супер розумним".

Той, що був проданий 16 липня, був ще у заводській упаковці. Він має 2-мегапіксельну камеру та веб-браузер. Телефон ніколи не активувався.

iPhone першого покоління / Фото: Neowin

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