Держслужбовцям заборонили користуватися десятком мобільних застосунків

Уряд Нідерландів заборонив державним службовцям користуватися деякими мобільними застосунками. Причина такого рішення - загроза шпигунства.

Про це повідомляє NOS з посиланням на власні джерела.

До "чорного" списку увійшли десять застосунків: чотири з них китайські, інші — з Ірану, Росії та Північної Кореї. Зокрема, у списку російська мережа ВКонтакте та китайський інтернет-магазин AliExpress, а також чат-застосунок Wechat та програма для редагування відео CapCut.

Зазначається, що влада Нідерландів побоюється, що іноземні уряди можуть використовувати додатки для доступу до даних клієнтів і використовувати їх для шпигунства.

Як повідомлялося, астрономи скаржаться на супутники Starlink Ілона Маска: заважають вивчати зоряне небо. За словами вчених, супутники Starlink випромінюють радіохвилі, які шкодять дослідженню космосу.

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