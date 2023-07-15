Втрати росіян перевалили за 237 тисяч: Генштаб оновив дані

Знищено ще 24 безпілотники ворога.
Станом 15 липня 2023 року, ЗСУ знищили 237 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 590 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:
- особового складу - близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 4102 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 8019 (+11) од,
- артилерійських систем - 4463 (+14) од,
- РСЗВ - 680 (+0) од,
- засоби ППО - 425 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3807 (+24),
- крилаті ракети - 1273 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7036 (+17) од,
- спеціальна техніка - 664 (+2).
Нагадаємо, розпочалася 507-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Окупанти завдали 50 авіаційних ударів по Україні за добу. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 32 бойових зіткнення.