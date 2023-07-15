Втрати росіян перевалили за 237 тисяч: Генштаб оновив дані

Станом 15 липня 2023 року, ЗСУ знищили 237 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 590 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 237 180 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 4102 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8019 (+11) од,

артилерійських систем - 4463 (+14) од,

РСЗВ - 680 (+0) од,

засоби ППО - 425 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3807 (+24),

крилаті ракети - 1273 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7036 (+17) од,

спеціальна техніка - 664 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 507-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Окупанти завдали 50 авіаційних ударів по Україні за добу. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 32 бойових зіткнення.

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