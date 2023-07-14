Прогноз погоди на 15 липня: Україну накриє спека до +30°

У суботу, 15 липня, майже на всій території України буде спека. Лише у східних областях будуть короткочасні дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На території країни буде мінлива хмарність. На сході - короткочасні дощі, а місцями ще й грози. В решті областей синоптики прогнозують без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вночі становитиме 12-17° тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть 26-31° вище нуля. На Закарпатті та у південних областях повітря прогріється до +30°.

Прогноз погоди в Україні в суботу, 15 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та області 15 липня прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.

У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 12-17° тепла, вдень – 23-28° вище нуля. Температура повітря в Києві вночі становитиме +14-16°, а вдень підніметься до 25-27° тепла.

Погода на вихідних

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідних, 15-16 липня. Так, Україну накриє антициклон.

"Впродовж 15-16 липня саме наш славний Fee зумовить практично повсюди білі хмарки, синє небо й яскраве сонце - суху погоду. Лише на Луганщині та завтра ще й на Харківщині можливі окремі короткочасні дощі з грозами", - зазначила Діденко.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли про погоду в Україні в липні. Зазначається, що середня місячна температура повітря становитиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше – від 13-18° вище нуля.

Читайте також: