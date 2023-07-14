Рада проголосували за зміну дат Різдва та ще двох свят: деталі

Верховна Рада у п'ятницю, 14 липня, проголосувала за зміни дат трьох державних свят в Україні: Різдва, Дня Української Державності, Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт №9431 підтримав 241 народний депутат. Його метою називають "відмову від російської спадщини".

25 грудня - Різдво Христове (замість 07 січня);

15 липня - День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;

01 жовтня - День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Зазначається, що відповідний закон вступає в силу 28 липня. А тому цього року День Української Державності ще святкуватимуть 15 липня.

Як повідомлялося, ПЦУ і УГКЦ переходять на новий календар. Православна церква України (ПЦУ) 24 травня ні на Архієрейському Соборі ухвалила рішення про перехід. У лютому аналогічне рішення ухвалила УГКЦ. Обидві конфесії перейдуть на новоюліанський календар 1 вересня, коли розпочинається новий церковний рік.

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