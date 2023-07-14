Рада проголосовала за смену дат Рождества и еще двух праздников: детали

Верховная Рада в пятницу, 14 июля, проголосовала за изменение дат трех государственных праздников в Украине: Рождества, Дня Украинской Государственности, Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Соответствующий законопроект №9431 поддержал 241 народный депутат. Его целью называют "отказ от русского наследия".

25 декабря – Рождество Христово (вместо 07 января);

15 июля - День Украинской Государственности (с 28 июля): когда чествуется память выдающегося градоначальника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого;

01 октября - День защитников и защитниц Украины (с 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Соответствующий закон вступает в силу 28 июля. Поэтому в этом году День Украинской Государственности еще будут праздновать 15 июля.

Как сообщалось, ПЦУ и УГКЦ переходят на новый календарь. Православная церковь Украины (ВЦУ) 24 мая на Архиерейском Соборе приняла решение о переходе. В феврале аналогичное решение приняло УГКЦ. Обе конфессии перейдут на новый юлианский календарь 1 сентября, когда начинается новый церковный год.

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