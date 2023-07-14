Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У РФ арештували Денисенка, підозрюваного у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького

Дата публікації
Перегляди
3580
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У РФ арештували Денисенка, підозрюваного у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького

Підозрюваного у вбивстві російського військкома заарештували

Російські слідчі впевнені, що спіймали кілера, який застрелив військкома.

Першотравневий районний суд Краснодара у РФ заарештував підозрюваного у вбивстві колишнього командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

Як повідомляє крайове управління СКР, напередодні під час допиту 64-річний  Сергій Денисенко нібито визнав провину у вбивстві Ржицького. І слідчий звернувся до суду.

"Розглянувши матеріали, суд взяв до уваги, що Денисенко схильний до втечі і, перебуваючи на волі, може сховатися від органів слідства та суду, а також зв'язатися з іншими, досі невстановленими особами, з метою вироблення єдиної версії скоєного злочину", — зазначили у відомстві.

У результаті підозрюваного заарештували на термін 1 місяць 29 днів — до 10 вересня 2023 року включно.

Нагадуємо, 10 липня у РФ в Краснодарі застрелили військкома Станіслава Ржицького. Чоловік, який у минулому був командиром підводного човна, здійснював пробіжку, коли дістав чотири кулі.

Раніше СК РФ стверджував, що кілер після убивства нібито планував втекти до Туреччини, а звідти — до Швейцарії. 

Тим часом батько загиблого військкома запевняє, що його син не брав участі у війні проти України. Один з аргументів — він написав рапорт на звільнення ще 2021 року, однак  процедура тривала надто довго.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3580
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація