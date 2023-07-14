Прогноз погоды на 15 июля: Украину накроет жара до +30°

В субботу, 15 июля, почти по всей территории Украины будет жара. Лишь в восточных областях будут кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На территории страны переменная облачность. На востоке – кратковременные дожди, а местами еще и грозы. В остальных областях синоптики прогнозируют без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха ночью составит 12-17 тепла. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 26-31° выше нуля. В Закарпатье и в южных областях воздух прогреется до +30°.

Прогноз погоды в Украине в субботу, 15 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области 15 июля прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Скорость северо-западного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области ночью столбики термометров покажут 12-17° тепла, днем – 23-28° выше нуля. Температура воздуха в Киеве ночью составит +14-16 °, а днем поднимется до 25-27 ° тепла.

Погода на выходных

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала о погоде в выходные, 15-16 июля. Да, Украину накроет антициклон.

"В течение 15-16 июля именно наш славный Fee обусловит практически повсюду белые облака, синее небо и яркое солнце — сухую погоду. Только в Луганской и завтра еще и в Харьковской области возможны отдельные кратковременные дожди с грозами", — отметила Диденко.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в июле. Отмечается, что средняя лунная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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