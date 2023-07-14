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Залужний розповів про свої плани після війни

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1618
Час на прочитання
2 хв
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Залужний розповів про свої плани після війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чим буде займатися після війни / Фото: Defence express

Головнокомандувач ЗСУ зізнався, що більше трьох днів у відпустці не витримає.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вважає, що й після війни він буде зайнятий, оскільки його бачення української перемоги — це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України.

Про це він розповів в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

Залужний сподівається, що після закінчення бойових дій він, можливо, візьме відпустку, але надто тривалою її не бачить. 

“Як каже моя дружина: “Добре, три дні. Що далі?” — сказав він зі сміхом. 

Український генерал припустив, що може написати книгу, а також висловив своє бажання  подорожувати.

Однак, його бачення української перемоги — це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України. Тому Залужний не думає, що матиме багато вільного часу після війни.

“Перемога буде тоді, коли ми матимемо армію — може, навіть не малу, — яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їздять у колясках. Щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться. Це колосальний обсяг роботи. Треба починати зараз”, — сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, полковник ЗСУ Анатолій Штефан стверджує, що головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужний має позивний "Волонтер".

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Дата публікації
Перегляди
1618
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