ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох ділянках фронту: аналітики назвали, де є успіх

Сили оборони України 14 липня здійснювали контрнаступальні операції на трьох ділянках лінії фронту. Українська армія має успіхи на деяких ділянках.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Генштаб України повідомив про продовження наступальних дій українських військ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас зазначено, що українські сили досягли часткового успіху на напрямку Біла Гора — Андріївка, що на північний захід від Бахмута.

Український заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович заявив, що українські сили просунулися більш ніж на 1700 метрів на деяких ділянках на Мелітопольському напрямку.

Російські блогери стверджували, що українські захисники здійснили локальний прорив російських оборонних рубежів на північ від Приютного, що за 15 км на північний захід від Великої Новосілки.

Як повідомив Генштаб 15 липня, російські загарбники продовжують основні зусилля зосереджувати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.