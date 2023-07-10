Штучний інтелект: як навчитися ефективно використовувати ChatGPT

Тема штучного інтелекту у 2023 році набрала максимальних обертів: одні за його розвиток та впровадження, інші – проти, пророкуючи глобальні катастрофи. Відтоді, як OpenAI відкрив доступ в Україні до нейромережі ChatGPT, її почали масово використовувати для роботи, генерації бізнес-ідей, освіти, розваг тощо. Основна мета ChatGPT – створювати оригінальний контент, збираючи ймовірні відповіді в режимі реального часу. Як правильно використовувати чат-бот для отримання бажаного результату – читайте далі.

Що таке штучний інтелект?

Штучний інтелект (AI) - це програмне забезпечення, що мислить як людина, розроблене на основі дослідження роботи людського мозку та когнітивних функцій. AI працює на підставі обробки великої кількості інформації, аналізує її закономірності і видає прогнози майбутнього. Переробка колосальної кількості даних дозволяє йому постійно вчитися та вдосконалювати свою роботу. Винайшли AI досить давно, людство вже кілька десятків років користується системами штучного інтелекту для власних потреб: автоматичними пошуками в інтернеті, сканерами відбитків пальців, автопілотами в будь-якому транспорті, системами «розумний дім» тощо.

Запрограмовані навички AI

Штучний інтелект вміє постійно навчатися, аналізувати та самовдосконалюватися.

Навчальний процес є однією з основних сфер програмування ШІ, який спрямований на збір даних та їх переробку в корисну інформацію. Алгоритми, відомі як правила, надають комп'ютерним системам покрокові інструкції для виконання конкретних завдань.

Аналітичні навички включають здатність штучного інтелекту вибирати найвідповідніший метод для використання в певному контексті.

Аспект самокорекції зосереджений на здатності штучного інтелекту поступово налаштовуватися та вдосконалювати свої результати.

Які існують види штучного інтелекту

AI з обмеженою пам’яттю збирає дані у тій кількості, яка потрібна для прийняття рішення. До таких відносяться системи пошуків будь-якої інформації.

Реактивні системи, наприклад, комп’ютерні ігри, спеціалізуються в одній галузі.

Штучний інтелект на основі теорії розуму, над яким зараз активно працюють вчені, зможе розпізнавати емоції та потреби людини, з якою буде взаємодіяти машина.

Самосвідомі системи - найменш досліджені. Передбачається, що це буде розумний, чутливий та свідомий ШІ, в рази розумніший за людину. Але наразі неможливо сказати, скільки часу піде на таку розробку.

Як навчитися ефективно користуватися ChatGPT: покрокова інструкція

Написання тексту вважається найсильнішою стороною чат-боту. Також за допомогою нейромережі можна згенерувати купу ідей, прописати програмний код та попросити пораду. Ось кілька простих рекомендацій, як почати роботу та правильно користуватися ChatGPT.

Спочатку необхідно зайти на сайт OpenAI та ввести письмове запитання, яке вас цікавить, у строку чат-бота. Використовуйте конкретні ключові слова та фрази по темі, тоді відповідь буде релевантною. В іншому випадку ви отримаєте розпливчату неякісну інформацію. Уникайте складних чи заплутаних синтаксичних конструкцій, речення повинні бути простими. Можна надавати чат-боту приклади, щоб уточнити завдання та скерувати ШІ у потрібному напрямку. Постійно перевіряйте отриману інформацію, оскільки зібрані дані можуть бути поверховими або неактуальними. Також чат-бот часто генерує неправдиву інформацію. Регулярно тренуйте AI. Оберіть тему, яка вас цікавить, та давайте різнобічні завдання чат-боту. Наприклад, якщо потрібно написати пост для соцмережі, давайте завдання – написати кілька варіантів. У такий спосіб буде зростати продуктивність ШІ, і ви зможете отримати якісний результат.

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