Искусственный интеллект: как научиться эффективно использовать ChatGPT

Тема искусственного интеллекта в 2023 году набрала максимальные обороты: одни за его развитие и внедрение, другие – против, предсказывая глобальные катастрофы. С тех пор, как OpenAI открыл доступ к нейросети ChatGPT в Украине, ее начали массово использовать для работы, генерации бизнес-идей, образования, развлечений и т.д. Основная цель ChatGPT – создать оригинальный контент, собирая вероятные ответы в режиме реального времени. Как правильно использовать чат-бот для получения желаемого результата - читайте дальше.

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект (AI) – это программное обеспечение, мыслящее как человек, разработанное на основе исследования работы человеческого мозга и когнитивных функций. AI работает на основе обработки большого количества информации, анализирует ее закономерности и выдает прогнозы будущего. Переработка колоссального количества данных позволяет ему постоянно обучаться и совершенствовать свою работу. Изобрели AI достаточно давно, человечество уже несколько десятков лет пользуется системами искусственного интеллекта для собственных нужд: автоматическими поисками в интернете, сканерами отпечатков пальцев, автопилотами в любом транспорте, системами «умный дом» и т.д.

Запрограммированные навыки AI

Искусственный интеллект умеет постоянно учиться, анализировать и совершенствоваться.

Учебный процесс является одной из основных сфер программирования ИИ, направленный на сбор данных и их переработку в полезную информацию. Алгоритмы, известные как правила, предоставляют компьютерным системам пошаговые инструкции по выполнению конкретных задач.

Аналитические навыки включают способность искусственного интеллекта выбирать подходящий метод для использования в определенном контексте.

Аспект самокоррекции сосредоточен на способности искусственного интеллекта постепенно настраиваться и усовершенствовать свои результаты.

Существующие виды искусственного интеллекта

АI с ограниченной памятью собирает данные в том количестве, которое необходимо для принятия решения. К числу таких относятся системы поисков любой информации.

Реактивные системы, например компьютерные игры, специализируются в одной области.

Искусственный интеллект на основе теории разума, над которым сейчас активно работают ученые, сможет распознавать эмоции и потребности человека, с которым будет взаимодействовать машина.

Самосознательные системы – наименее исследованы. Предполагается, что это будет умный, чувствительный и сознательный ИИ, в разы умнее человека. Но пока невозможно сказать, сколько времени уйдет на такую разработку.

Как научиться эффективно пользоваться ChatGPT: пошаговая инструкция

Написание текста считается сильнейшей стороной чат-бота. Также с помощью нейросети можно сгенерировать множество идей, прописать программный код и попросить совет. Вот несколько простых рекомендаций, как начать работу и правильно использовать ChatGPT.

Сначала необходимо зайти на сайт OpenAI и ввести интересующий вас письменный вопрос в строке чат-бота. Используйте конкретные ключевые слова и фразы по теме, тогда ответ будет релевантным. В противном случае вы получите расплывчатую некачественную информацию. Избегайте сложных или запутанных синтаксических конструкций, предложения должны быть простыми. Можно давать примеры чат-боту, чтобы уточнить задачи и направить ИИ в нужном направлении. Постоянно проверяйте полученную информацию, поскольку собранные данные могут быть поверхностными или неактуальными. Также чат-бот часто генерирует ложную информацию. Регулярно тренируйте AI. Выберите интересующую вас тему и давайте разносторонние задания чат-боту. К примеру, если нужно написать пост для соцсети, давайте задачу – написать несколько вариантов. Таким образом, будет расти производительность ИИ, и вы сможете получить качественный результат.

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