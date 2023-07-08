Недалеко от Земли обнаружены две новые планеты

Группа астрономов обнаружила две новые планеты, вращающиеся вокруг красных карликов.

Об этом пишет Phys.

Планета TOI-2084 b расположена в 372 световых годах от нас (что относительно близко) и вращается вокруг красного карлика, которому 7,5 млрд лет (нашему Солнцу примерно 4,6 млрд лет). Эта звезда примерно в 2 раза меньше по размеру и массе, чем наше Солнце.

Согласно исследованию, на этой планете средняя температура составляет 253 градуса по Цельсию, и она в 2,47 раза больше Земли по размерам, но ее масса составляет 6,47 массы Земли. Полный оборот вокруг родной звезды планета совершает всего за 6 дней.

Согласно исследованию, планета TOI-4184 b расположена в 225 световых годах от нас и вращается вокруг красного карлика, которому 6,7 млрд лет. Эта звезда примерно в 4 раза меньше по размеру и массе, чем наше Солнце.

По словам ученых, на этой планете средняя температура составляет 138 градусов по Цельсию, и она в 2,43 раза больше Земли по размерам, но ее масса составляет 6,6 массы Земли. Полный оборот вокруг родной звезды планета совершает всего за 5 дней.

Ранее ученые заявили, что в ближайшем к нам участке космоса, в 90 световых годах от нашей планеты, они обнаружили новую экзопланету, характеристики которой очень похожи на параметры Земли.

А в конце мая ученые снова сообщили, что с помощью космического телескопа TESS обнаружили новую экзопланету, которая принадлежит к типу супернептунов. Она примерно на 26% больше Солнца по размерам и на 12% больше нашей звезды по массе. Год на планете длится почти 4 земных дня, то есть за это время TOI-2498 b совершает полный оборот вокруг своей звезды. Это горячая планета, ведь температура здесь составляет около 1200 градусов Цельсия.

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