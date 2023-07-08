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Недалеко від Землі виявлено дві нові планети

Недалеко від Землі виявлено дві нові планети

Вчені зробили нове відкриття / Фото: Associated Press

Вчені представили дані про нові планети.

Група астрономів виявила 2 нові планети, які обертаються навколо червоних карликів.

Про це пише Phys.

Планета TOI-2084 b розташована на відстані в 372 світлових роки від нас (що відносно близько) й обертається навколо червоного карлика, якому 7,5 млрд років (нашому Сонцю приблизно 4,6 млрд років). Ця зірка приблизно у 2 рази менша за розміром і масою, ніж наше Сонце.

Згідно з дослідженням, на цій планеті середня температура становить 253 градуси за Цельсієм, і вона в 2,47 разу більша за Землю за розмірами, але її маса становить 6,47 маси Землі. Повний оберт навколо рідної зірки планета здійснює всього за 6 днів.

Згідно з дослідженням, планета TOI-4184 b розташована на відстані 225 світлових років від нас і обертається навколо червоного карлика, якому 6,7 млрд років. Ця зірка приблизно в 4 рази менша за розміром і масою, ніж наше Сонце.

За словами вчених, на цій планеті середня температура становить 138 градусів за Цельсієм, і вона у 2,43 разу більша за Землю за розмірами, але її маса становить 6,6 маси Землі. Повний оберт навколо рідної зірки планета здійснює всього за 5 днів.

Раніше вчені заявили, що в найближчій до нас ділянці космосу, на відстані 90 світлових років від нашої планети, вони виявили нову екзопланету, характеристики якої дуже схожі на параметри Землі.

А у кінці травня вчені знову повідомили, що за допомогою космічного телескопа TESS виявили нову екзопланету, яка належить до типу супер-Нептун. Вона приблизно на 26% більша за Сонце за розмірами і на 12% більша за нашу нашу зірку за масою. Рік на планеті триває майже 4 земні дні, тобто за цей час TOI-2498 b здійснює повний оберт навколо своєї зірки. Це гаряча планета, адже температура тут становить приблизно 1200 градусів Цельсія.

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