Когда дают группу инвалидности пожизненно

При каких заболеваниях группа инвалидности предоставляется пожизненно и не нужно повторно проходить медицинское обследование.

По данным Государственной службы статистики и Министерства по делам ветеранов в марте 2023 года в Украине имели инвалидность 2,7 миллиона гражданских лиц и около 500 тысяч участников боевых действий. Из-за войны количество инвалидов растет.

После проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности, врачебно-консультативные комиссии дают направление на прохождение Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) с целью установления инвалидности.

Есть ли перечень заболеваний по которым устанавливается инвалидность

Группу инвалидности устанавливают с учетом степени ограничения жизнедеятельности человека.

I группа инвалидности (подгруппы А и Б) устанавливается людям с тяжелым состоянием здоровья, которые не способны к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, контролю поведения и т.д.

II группу инвалидности могут получить те, кто имеет значительное ограничение жизнедеятельности, но не нуждается в постоянном уходе или помощи.

III группа инвалидности предоставляется лицам, имеющим умеренные функциональные нарушения и ограничения, нуждающимся в социальной помощи и социальной защите. Люди с инвалидностью III группы могут обучаться и работать, однако при обеспечении их реабилитацией, средствами компенсации физических дефектов или нарушенных функций организма.

В каких случаях группа инвалидности предоставляется пожизненно.

Лица, которым установлена любая группа инвалидности, должны несколько раз в несколько лет проходить медицинское обследование. По решению комиссии, если состояние человека улучшилось, инвалидность могут отменить.

Вопрос установления инвалидности регламентируется Постановлением КМУ № 10 от 21.01.2015 г. Она содержит четкий перечень сословий, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.

Список заболеваний и состояний для установления пожизненной IА группы инвалидности:

Культи обеих верхних конечностей – на уровне плеча; культи двух нижних конечностей – на уровне голени и выше в сочетании с культей одной верхней конечности.

Злокачественные новообразования, в частности лимфоидной, кроветворной и схожих с ними тканей (с метастазами и рецидивами; тяжелое общее состояние с выраженными проявлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли).

Психические расстройства со стойкими, значительно выраженными психопатологическими синдромами (деменция; олигофрения: идиотия, имбецильность; слабоумие вследствие шизофрении и эпилепсии).

Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением, последствия травм и других заболеваний нервной системы с необратимыми, выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций.

Резко выраженная контрактура или анкилозы плечевых, локтевых, лучезапястных суставов верхних конечностей или тазобедренных, коленных, голеностопных суставов нижних конечностей в функционально невыгодном положении (в случае невозможности эндопротезирования).

Слепота на оба глаза с общей соматической патологией, что приводит к высокой степени потери здоровья и полной зависимости от других лиц.

Ампутация нижних конечностей на уровне бедра или одной верхней конечности.

Полная глухота.

Состояния, по которым устанавливается пожизненная IБ группы инвалидности:

Двухсторонний анофтальм (отсутствие глаз, врожденные рудиментарные глазные яблоки).

Слепота на оба глаза вследствие стойких необратимых изменений.

Культи обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедер и выше.

Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением и последствия травм и других поражений нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций (верхняя или нижняя параплегия, гемиплегия, выраженная атаксия, тотальная афазия, полная слепота и т.п.).

Заболевания почек IV и V степеней, лечащихся путем применения программного гемодиализа.

Заболевания сердечно-сосудистой системы, которые привели к недостаточности кровообращения ІІБ – III степеней из-за неэффективности реабилитационных мероприятий.

Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся стойкой легочной недостаточностью III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения ИИБ – III степеней.

Психические заболевания: люцидная кататония, продолжающаяся более одного года, слабоумие вследствие эпилепсии с частыми (15 и более раз в месяц) эпилептическими приступами.

Двухстороннее отсутствие четырех, трех пальцев кистей, включая первый.

Культи верхних конечностей на уровне предплечья в разных сочетаниях.

Резко выраженная контрактура или анкилоз суставов кистей в функционально невыгодном положении.

Перечень состояний по установлению пожизненной II группы инвалидности:

Цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени из-за неэффективности реабилитационных мероприятий.

Отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений второго легкого.

Устойчивый полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05 – 0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 градусов от точки фиксации на оба глаза или на глаз, что лучше видит .

Паркинсоновский синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами.

Дефекты черепа (60 кв. сантиметров и больше), не замещенные аутокостью.

Экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра.

Короткая культя бедра при невозможности протезирования.

Культя обеих голеней.

Ложная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара при невозможности реабилитации и протезирования.

Анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава (нарушение функции сустава III степени) с выраженной контрактурой, анкилозом коленного сустава, ампутационной культей ступни на уровне сустава Лисфранка и более высоком уровне при неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.

Культя бедра или голени в сочетании с другой необратимой патологией в случае невозможности реабилитации, что приводит в совокупности к ограничению жизнедеятельности II степени.

Деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при легочной недостаточности II степени.

Культя верхней или нижней конечности, соединенная с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией.

Паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный с глухотой на оба уха или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов.

Сахарный диабет (среднего или тяжелого течения) в сочетании с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше.

Каловый (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству.

Культя бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II степеней, неправильно возросший излом бедренной кости с искривлением оси, укорочение конечности на 2-3 см, фиброзный анкилоз коленного сустава, контрактура скачкового сустава, нарушение функции сустава II степени).

Состояние после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении послеоперационного периода.

Состояние после эндопротезирования двух суставов (вертлужных, коленных) в разных сочетаниях.

Психическое заболевание, инвалидность в результате которого длится более десяти лет.

Единственная функционирующая почка при наличии почечной хронической недостаточности III степени.

В каких случаях устанавливают пожизненную ІІІ группу инвалидности:

Отсутствие одного глаза.

Устойчивый полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения.

Слепота на один глаз или поражение обоих глаз.

Двухсторонняя глубокая тугоухость с повышением порогов воздушной проводимости 86 дБ и более на частотах 500-4000 Гц при невозможности хирургической коррекции.

Устойчивая трахеостома.

Стеноз гортани II – III степеней вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией при невозможности или неэффективности хирургического лечения.

Устойчивая афония органического генеза.

Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание и глотание и приводит к умеренно выраженному дефициту тяжести тела.

Искажающие лица рубцы и дефекты, не поддающиеся хирургически-косметологической коррекции.

Карликовость с ростом ниже 130 см у мужчин и 120 см у женщин.

Умеренная сенсорная афазия из-за неэффективности логопедической реабилитации.

Паралич кисти из-за неэффективности физической реабилитации.

Умеренный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах из-за неэффективности физической реабилитации.

Инородное тело в веществе головного мозга (в результате травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом (введение чужеродных тел в вещество головного мозга с целью лечения не является дефектом, и группа инвалидности устанавливается в зависимости от нарушений нервной системы и психики).

Дефект костей черепа (3 кв. см и больше), не замещенный аутокостью.

Паркинсоновский синдром вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с умеренно выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами.

Культя верхней конечности на уровне лучезапястного сустава и выше.

Ложный сустав плеча или обеих костей предплечья.

Отсутствие всех фалангов четырех пальцев кисти, за исключением первого.

отсутствие трех пальцев кисти, включая первый; анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении.

Отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями.

Отсутствие первых пальцев обеих кистей.

Отсутствие трех пальцев кистей с соответствующими пястными костями.

Культя бедра или голени.

Культя стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне.

Двухсторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей за Шарпом.

Резко выраженная контрактура или анкилоз двух скачковых суставов; резко выраженная контрактура или анкилоз скакового сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении.

Резко выражена контрактура или анкилоз тазобедренного или коленного сустава.

Врожденный или приобретенный вывих одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции.

Деформация грудной клетки вследствие резекции трех и более ребер при наличии легочной недостаточности I степени и выше.

Ложный сустав бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости из-за неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения.

Неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности.

Укорочение нижней конечности на 7 сантиметров и больше.

Эндопротез коленного или тазобедренного сустава или диафиза больших трубчатых костей.

Сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием легочной недостаточности II степени или сколиоз или кифосколиоз IV степени.

Анкилоз или резко выраженная контрактура плечевого или локтевого сустава в функционально невыгодном положении. Разболтанность плечевого или локтевого сустава в сочетании с ложным суставом одной из костей предплечья из-за неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.

Контрактура предплечья в положении полной пронации.

Ишемическая контрактура Фолькмана с выраженным нарушением основных функциональных захватов кисти.

Деформирующий артроз тазобедренного сустава IV степени с нарушением функции сустава III степени и выше неэффективности и бесперспективности реабилитационных мероприятий.

Экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия, панкреатоэктомия при сахарном диабете.

Первичный (тотальная тиреоидэктомия) или вторичный (в результате патологии гипофиза) гипотиреоз в тяжелой форме в стадии субкомпенсации или декомпенсации из-за неэффективности адекватного лечения.

Первичная (двухсторонняя адреналектомия) или вторичная (вследствие патологии гипофиза) надпочечниковая недостаточность в тяжелой форме.

Инородное тело в сердечной мышце или в перикарде вследствие травмы (ранения), искусственный клапан сердца, функционирующий кардиостимулятор (введение чужеродных тел в сосуды сердца, миокард, перикард с целью лечения или диагностики не является дефектом, и группа инвалидности устанавливается в зависимости от нарушений функции сердечно-сосудистой системы и ограничение жизнедеятельности больного).

Единственная функционирующая почка.

Отсутствие одного легкого.

Двухсторонняя мастэктомия.

Односторонняя мастэктомия вследствие злокачественного новообразования.

Микроцист (70 куб. см и менее) или отсутствие мочевого пузыря.

Цистэктомия с транслокализацией мочеточников в кишечник.

Редкие (орфанные) генетические заболевания, требующие постоянной специфической обязательной терапии.

Расширена экстирпация матки с добавками при наличии онкологических болезней.

Травматическая кастрация у мужчин.

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