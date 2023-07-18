В Одесі чоловіка привалило уламком збитої ракети: перші хвилини після атаки – відео

У ніч проти 18 липня окупаційна армія Росії вчергове атакувала південь України. Окупанти з акваторії Чорного моря випустили по Одесі шість ракет "Калібр". Внаслідок падіння уламки ракети привалили літнього чоловіка у власному будинку.

Одеські патрульні показали перші кадри з будинку.

Патрульні, які прибули на місце, побачили отвір у даху одного з будинків. У приміщенні вони виявили чоловіка, якого притиснуло уламком ракети й він не міг рухатись. Потерпілого витягли з-під уламків, медики госпіталізували його.

В Одесі уламок ракети впав просто на чоловіка у його будинку

Нагадаємо, в Одесі уламками збитих російських ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь.

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