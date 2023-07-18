Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим, після того як йому розповіли про ліквідованих в Україні російських військових, попросив передати "привіт їм усім".

Про це йдеться на сайті Кремля.

Це сталося, коли Кобзєв доповідав диктатору про ліквідованих в Україні солдат армії РФ.

"У нас 192 мешканці Іркутська нагороджені державними нагородами – орденами, медалями. З них наймолодший, Герой Росії, – це рядовий Едуард Дьяконов, який загинув у Маріуполі у березні минулого року, він накрив своїм тілом гранату, тим самим врятував своїх однополчан. Це дуже цінно для нас, для нас вони всі герої, вони в нашій пам'яті, в нашому серці", - сказав губернатор.

На що Путін відповів: "Привіт їм усім передавайте".

Путін "передав привіт" окупантам, яких ліквідували ЗСУ. Фото: скриншот.

Нагадаємо, після "бавовни" на Кримському мосту ремонт переправи займе місяці. Відновити рух планується не раніше осені.

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