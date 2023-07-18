У Мелітополі знову гучно: у місті стався вибух

Вибухи також сталися у Михайлівці.

У тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок, 18 липня, пролунав один потужний вибух. Його чули мешканці центру міста.

Про це повідомив легітимний мер міста Іван Федоров.

"На Мелітопольському напрямку гучно. У Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста", - йдеться у повідомленні мера

За його словами, також повідомляється про п’ять потужних вибухів у Михайлівці.

"З'ясовуємо, що відбувається", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти посилили пропаганду. До неї ворог залучає і молодь, і літніх людей. Зокрема, створили "загін Путіна" з пенсіонерок.

Читайте також: