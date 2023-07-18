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У Мелітополі знову гучно: у місті стався вибух

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Мелітополі знову гучно: у місті стався вибух

У Мелітополі 18 липня пролунав вибух. / Фото: Associated Press

Вибухи також сталися у Михайлівці. 

У тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок, 18 липня, пролунав один потужний вибух. Його чули мешканці центру міста.

Про це повідомив легітимний мер міста Іван Федоров. 

"На Мелітопольському напрямку гучно. У Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста", - йдеться у повідомленні мера

За його словами, також повідомляється про п’ять потужних вибухів у Михайлівці. 

"З'ясовуємо, що відбувається", - наголосив Федоров. 

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти посилили пропаганду. До неї ворог залучає і молодь, і літніх людей. Зокрема, створили "загін Путіна" з пенсіонерок.

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Дата публікації
Перегляди
443
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