У Мелітополі знову гучно: у місті стався вибух

Вибухи також сталися у Михайлівці.
У тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок, 18 липня, пролунав один потужний вибух. Його чули мешканці центру міста.
Про це повідомив легітимний мер міста Іван Федоров.
"На Мелітопольському напрямку гучно. У Мелітополі один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста", - йдеться у повідомленні мера
За його словами, також повідомляється про п’ять потужних вибухів у Михайлівці.
"З'ясовуємо, що відбувається", - наголосив Федоров.
Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти посилили пропаганду. До неї ворог залучає і молодь, і літніх людей. Зокрема, створили "загін Путіна" з пенсіонерок.
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