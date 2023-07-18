Диктатор Владимир Путин в очередной раз сказал что-то не то.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, после того, как ему рассказали о ликвидированных в Украине российских военных, попросил передать "привет им всем".

Об этом говорится на сайте Кремля.

Это произошло, когда Кобзев докладывал диктатору о ликвидированных в Украине солдатах армии РФ.

"У нас 192 жителя Иркутска награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России, – это рядовой Эдуард Дьяконов, погибший в Мариуполе в марте прошлого года, он накрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень сильно, ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце", – сказал губернатор.

На что Путин ответил: "Привет, им всем передавайте".

Путин "передал привет" оккупантам, ликвидированным ВСУ. Фото: скриншот.

Напомним, после "бавовны" на Крымском мосту ремонт переправы займет месяцы. Возобновить движение планируется не раньше осени.

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