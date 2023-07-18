Эксперт назвал истинную причину атаки РФ на Одессу и Николаев

Удары по югу Украины – не ответ на взрывы на Крымском мосту.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что атака на Одессу и Николаев ночью против 18 июля – это не ответ Москвы за взрывы на Крымском мосту.

Такое мнение Коваленко высказал в Telegram-канале.

Эксперт отрицает вбросы российской пропаганды о якобы ответе подрыва на переправе. По словам Коваленко, "с этим заявлением очень сложно согласиться, поскольку оно не соответствует действительности".

"Террор ночью против 18 июля был заранее подготовлен — под разрыв "зернового соглашения". Ведь подготовить боекомплект, задать координаты, — все это занимает время. Если это "ответка" за инцидент на Крымском мосту, то почему она затронула участвовавших городов? в "зерновом соглашении", но не столице – Киеве?", — высказался Коваленко.

Коваленко отмечает, что для "ответки" за Крымский мост, россиянам необходимы по меньшей мере сутки, "а то и больше — для подготовки средств поражения, средств их донесения".

"Россия заранее готовилась к разрыву "зернового соглашения" – с неотъемлемым террором. Это, в свою очередь, говорит о том, что Россия вообще не была заинтересована в продлении зернового соглашения". Когда Путин уверял Эрдогана в намерении продлить соглашение, он заранее обманывал его, готовясь к запланированному террору против Одессы и Николаева", — добавил Коваленко.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения". По его словам, РФ немедленно вернется к договору — как только ее договоренность будет выполнена.

Ночью против 18 июля российская армия совершила комбинированную атаку по югу Украины. В частности, оккупанты атаковали дронами Николаев. Россияне попали в объект индустрии.

В ОК "Пивдень" рассказали об атаке на Одессу. Ночью 18 июля российская армия ударила по городу шестью ракетами "Калибр". Все вражеские ракеты сбили силы ПВО.

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