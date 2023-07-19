Іспанія заявила про передавання Україні 4 танків Leopard 2 і не тільки: деталі

Українське військо також отримає відремонтовану бронетехніку та польовий госпіталь.

Іспанія відправить до України чотири танки Leopard 2A4 та іншу військову техніку наступного тижня.

Про це повідомило Міноборони Іспанії.

Окрім танків, до України морем будуть передані 10 БТРів, броньовані позашляховики, легкі вантажівки та машини швидкої допомоги.

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У повідомленні іспанського Міноборони зазначається, що постачання Україні легких озброєнь та боєприпасів великого калібру триватимуть протягом усього літа.

Іспанія також відправила до України польовий госпіталь. Він обладнаний відділенням невідкладної хірургії, післяопераційним відділенням, стерилізаційним обладнанням, лабораторією та збільшеною кількістю ліжок.

Нагадаємо, 18 липня відбулося вже 14-те засідання у форматі "Рамштайн" з питань оборони України. Підбиваючи його підсумки міністр оборони Олексій Резніков написав у Мережі: "Пріоритет: Постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Фокус: ППО, боєприпаси та броня".

Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі після "Рамштайну" повідомив, що міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу ЗСУ (понад 63 тис. бійців).

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Новий пакет військової допомоги! Результати Рамштайн-14"

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