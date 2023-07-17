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Швеція виділяє понад півмільярда євро на відновлення України: на що підуть гроші

Швеція виділяє понад півмільярда євро на відновлення України: на що підуть гроші

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Швеція виділяє понад півмільярда євро на відновлення України: на що підуть гроші

Міністр з питань розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел / Фото: government.se

Шведський міністр наголосив, що Україна не має повертатися до стану, що існував до агресії Росії, а продовжувати розвиток

Швеція обіцяє виділити понад 520 млн євро на допомогу у відновленні України та проведенні реформ.

Про це заявив міністр з питань розвитку та зовнішньої торгівлі Йохан Форссел, передають The Guardian та пресслужба швецького уряду.

За його словми, фінансування відбуватиметься рівномірними частинами у період від 2023-го до 2027 року. 

На що витратять гроші

"Це найбільша і найамбітніша двостороння стратегія, яка була будь-коли розроблена Швецією. Ми хочемо бачити у Києві не один, а два синьо-жовті прапори – український та європейський. Кошти будуть спрямовані на відновлення української інфраструктури, розширення доступу України до енергії, яка не містить викопного палива та зміцнення безпеки та захисту прав людини", – сказав Форссел.

Стратегія співпраці Швеції у сфері відновлення та реформ з Україною охоплює п’ять сфер підтримки:

  1. Відновлення критичної інфраструктури і основні соціальні послуги;
  2. "зелений" перехід;
  3. інклюзивний економічний розвиток, підприємництво та торгівля;
  4. безпека та стабілізація
  5. права людини, демократія, верховенство права та гендерна рівність.

Окрема увага звертається на галузі, в яких Швеція є лідером, такі як "зелений" перехід, соціальні проблеми та цифровізація.

Залучення бізнесу

Крім допомоги, залучення бізнес-сектору буде важливим для мобілізації необхідних ресурсів. 

"Умови для бізнесу мають вирішальне значення для зусиль із реконструкції та відновлення економіки України. Зміцнюючи інвестиційний клімат і роль України як торговельного партнера, стратегія може сприяти розвитку торгівлі та підприємництва", – зазначив Форсселл.

Міністр додав, що стратегія допомоги ґрунтується на чіткому розумінні, що під час відбудови Україна не має повертатися до стану, що існував до агресії Росії, а продовжувати розвиток і модернізацію.

Раніше повідомлялося, що для для підвищення власної обороноздатності Швеція вивчатиме війну Росії проти України.

Нагадаємо, що Болгарія надала Україні найбільший пакет військової допомоги.

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