Болгарія надала Україні найбільший пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Болгарія відправила Україні найбільший пакет допомоги. Він включає 100 одиниць бронетехніки з арсеналу болгарської поліції, переважно БТР.

Про це пише видання Euraktiv.

Детальніше про рішення

Країна оголосила про надання бронетехніки через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії. Це перша військова допомога від Болгарії, інформацію про яку оголосили публічно. Раніше це робилося секретно, та неофіційно йшлося про допомогу боєприпасами.

Зазначається, що техніка була закуплена 40 років тому, проте ніколи не використовувалася. Звісно, це призводить до витрат на зберігання й технічне обслуговування.

"Українці подбають про те, щоб ця техніка їм у пригоді", – сказав Івайло Мірчев із правлячої коаліції.

Нагадаємо, росіяни запустили фейк про те, що Болгарія буцімто відмовилася постачати Україні зброю. Пропагандисти посилаються на заяву президента Румена Радаєва.

Як пояснюють у Центрі стратегічної безпеки та комунікацій пояснюють, президент Болгарії Радев дійсно заявляв, що "цей конфлікт не має військового вирішення". Але його думка не є вирішальною, тому що Болгарія – парламентська республіка. Останнє слово саме за парламентом.

Читайте також: