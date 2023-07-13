Для підвищення обороноздатності: Швеція вивчатиме війну Росії проти України

Зокрема, аналізуватимуть підготовку українських солдатів та роботу західної техніки.
Швеція вивчатиме досвід та уроки повномасштабного вторгнення Росії в Україну для посилення власної обороноздатності. У четвер, 13 липня, уряд доручив виконання цього завдання трьом відомствам.
Про це йдеться на офіційному порталі уряду.
"Важливо, щоб ми систематично виносили уроки з війни в Україні, щоб зміцнювати власну тотальну оборону", – cказав міністр оборони Пол Йонсон.
Основну увагу мають приділити:
- навчанню українських бійців;
- тактичному, стратегічному, оперативному досвіду;
- питанням логістики й постачання;
- показникам шведської та західної техніки на полі бою;
- здатності громадян до спротиву;
- лідерським якостям керівників.
Нагадаємо, 29 червня 2023 року Фінляндію та Швецію офіційно запросили стати членами Північноатлантичного альянсу. Лідери вважають, що вступ країн гарантуватиме їм захист, зробить НАТО сильнішим, а євроатлантичний регіон стане більш безпечним.
Вступ Швеції в НАТО ратифікували вже 28 країн-членів Альянсу з 30. Рішення не ухвалили Туреччина й Угорщина.
Втім, після саміту НАТО у Вільнюсі ситуація змінилася. Генсек Єнс Столтенберг повідомив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО.
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