Для підвищення обороноздатності: Швеція вивчатиме війну Росії проти України

Швеція вивчатиме досвід та уроки повномасштабного вторгнення Росії в Україну для посилення власної обороноздатності. У четвер, 13 липня, уряд доручив виконання цього завдання трьом відомствам.

Про це йдеться на офіційному порталі уряду.

"Важливо, щоб ми систематично виносили уроки з війни в Україні, щоб зміцнювати власну тотальну оборону", – cказав міністр оборони Пол Йонсон.

Основну увагу мають приділити:

навчанню українських бійців;

тактичному, стратегічному, оперативному досвіду;

питанням логістики й постачання;

показникам шведської та західної техніки на полі бою;

здатності громадян до спротиву;

лідерським якостям керівників.

Нагадаємо, 29 червня 2023 року Фінляндію та Швецію офіційно запросили стати членами Північноатлантичного альянсу. Лідери вважають, що вступ країн гарантуватиме їм захист, зробить НАТО сильнішим, а євроатлантичний регіон стане більш безпечним.

Вступ Швеції в НАТО ратифікували вже 28 країн-членів Альянсу з 30. Рішення не ухвалили Туреччина й Угорщина.

Втім, після саміту НАТО у Вільнюсі ситуація змінилася. Генсек Єнс Столтенберг повідомив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО.

Читайте також: