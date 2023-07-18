"До провалу ще далеко": генерал Міллі про проблеми українського контрнаступу

Міллі визнав, що головною проблемою ЗСУ зараз є мінні поля, а не російська авіація чи артилерія.

Американський колега Залужного, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що український контрнаступ наразі просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, але це далеко не провал.

Про це повідомляє CNN.

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За його словами, міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу України, включаючи понад 63 тис. військовослужбовців.

"Ми передбачали певні рівні прогресу, і це сповільнилося. Тому що це різниця між війною на папері та реальною війною. Це реальні люди в реальних машинах, які справді розмінують справжні мінні поля, і вони справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити й пройти через ці мінні поля", – сказав Міллі.

Американський генерал наголосив, що український контрнаступ ще "далекий від провалу".

"На мій погляд, я вважаю, що ще занадто рано робити такі висновки. Я думаю, що попереду ще багато боротьби", – зазначив він.

Міллі також додав, що Україна має "значну кількість бойової потужності, яка ще не задіяна" для контрнаступу.

"Я не буду говорити, що буде в майбутньому, тому що це буде рішення України щодо того, куди і коли вони направлять свій резерв тощо. Зараз вони зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано і неухильно пробиваються крізь усі ці мінні поля. Це буде довго, важко і криваво", – підсумував генерал.

Раніше Марк Міллі повідомив про "тертя і розбіжності" у Кремлі після заколоту Пригожина. Також він певен, що в Росії буде ще "безліч інших подібних епізодів".

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський визнав, що контрнаступ України справді відбувається не так швидко, як цього хотілося б. Проте він пояснив, що досягти швидких результатів неможливо.

У Міноборони України розповіли, що контрнаступ ЗСУ сповільнюється через масові замінування, які здійснили окупанти. Також контрнаступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках у Міноборони порівняли зі звільненням Херсона, яке відбувалося протягом тривалого часу.