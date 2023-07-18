"До провала еще далеко": генерал Милли о проблемах украинского контрнаступления

Милли признал, что главной проблемой ВСУ сейчас минные поля, а не российская авиация или артиллерия.

Американский коллега Залужного, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление сейчас продвигается медленнее, чем прогнозировали ранее, но это далеко не провал.

Об этом сообщает CNN.

Также читайте Украина получит бронемашины M113 от трех европейских стран, чтобы усилить контрнаступление

По его словам, международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления Украины, включая более 63 тыс. военнослужащих.

"Мы предусматривали определенные уровни прогресса, и это замедлилось. Потому что это разница между войной на бумаге и реальной войной. Это реальные люди в реальных машинах, которые действительно разминируют настоящие минные поля, и они действительно гибнут. Так что когда это случается, подразделения имеют тенденцию замедляться, и это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля", – сказал Милли.

Американский генерал подчеркнул, что украинское контрнаступление еще "далеко от провала".

"На мой взгляд, я считаю, что еще слишком рано делать такие выводы. Я думаю, что предстоит еще много борьбы", — отметил он.

Милли также добавил, что у Украины есть "значительное количество боевой мощи, которая еще не задействована" для контрнаступления.

"Я не буду говорить, что будет в будущем, потому что это будет решение Украины относительно того, куда и когда они направят свой резерв и т.д. Сейчас они сохраняют свою боевую мощь, и они медленно, целеустремленно и неуклонно пробиваются сквозь все эти минные поля. Это будет долго, тяжело и кроваво", – подытожил генерал.

Ранее Марк Милли сообщил о "трении и разногласиях" в Кремле после мятежа Пригожина. Также он уверен, что в России будет еще "множество других подобных эпизодов".

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский признал, что контрнаступление Украины действительно происходит не так быстро, как этого хотелось бы. Однако он объяснил, что добиться быстрых результатов невозможно.

В Минобороны Украины рассказали, что контрнаступление ВСУ замедляется из-за массовых заминирований, которые совершили оккупанты. Также контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях в Минобороны сравнили с освобождением Херсона, которое происходило в течение длительного времени.